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ضبط عصابة «بنجالية» تخصصت في سرقت كيابل الكهرباء والقواطع النحاسية بالرياض

ضبط عصابة «بنجالية» تخصصت في سرقت كيابل الكهرباء والقواطع النحاسية بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

وضبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تستخدم في تنفيذ جرائمهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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