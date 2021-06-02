«وقاية» توضح المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” المعايير الواجب تحققها في شهادة التحصين عند القدوم إلى المملكة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المعايير هي “أن تتضمن الشهادة تلقي أحد اللقاحات المعتمدة، وأن تكون صادرة أو مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلد القدوم”.

وأشارت هيئة الصحة العامة “وقاية” إلى أنه يشترط ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذو جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن أسبوعين.