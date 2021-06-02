«الخثلان»: وباء كورونا مثل الطاعون.. وضحاياه نحتسبهم شهداء

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أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان؛ حكم من مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وغرد الشيخ الخثلان، عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا:”‏مَن مات بسبب وباء كورونا فيُرجى أن يكون شهيداً؛ لأن وباء كورونا مثل الطاعون، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من مات بالطاعون فهو شهيد).