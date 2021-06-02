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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الخثلان»: وباء كورونا مثل الطاعون.. وضحاياه نحتسبهم شهداء

«الخثلان»: وباء كورونا مثل الطاعون.. وضحاياه نحتسبهم شهداء
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان؛ حكم من مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وغرد الشيخ الخثلان، عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا:”‏مَن مات بسبب وباء كورونا فيُرجى أن يكون شهيداً؛ لأن وباء كورونا مثل الطاعون، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من مات بالطاعون فهو شهيد).

 

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