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توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة وسحب رعدية والحرارة تسجل 46 مئوية

توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة وسحب رعدية والحرارة تسجل 46 مئوية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس، اليوم الخميس، في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن السماء ستكون غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات “مكة المكرمة، والمدينة المنورة”.

وتوقع المركز رياحا نشطة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ونجران، وقد تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.

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