جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز 14.3 مليون جرعة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تجاوز عدد الجرعات المعطاة في المملكة 14 مليونا و300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر أكثر من 587 مركزاً جرى دعمها وتجهيزها بمختلف المتطلبات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1251) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (1026) حالة، كما تم تسجيل (15) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (451687) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (434439) حالة.

كما شددت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.