الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر أكثر من 400 وظيفة للجنسين

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر أكثر من 400 وظيفة للجنسين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مُمثلة في إدارة التوظيف توفر أكثر من 400 وظيفة (للجنسين) لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، رفحاء، نجران، عرعر، حائل)، واشترطت الشؤون الصحية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه:

أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، رفحاء، نجران، عرعر، حائل).

الوظائف:

1- وظائف إدارية / فنية.

2- وظائف طبية / صحية / تمريض.

3- وظائف وفرص تدريبية أخرى متنوعة.

ملاحظة:

– يتم تحديث الوظائف بشكل مُستمر عبر (بوابة التوظيف)، في حالة عدم وجود وظائف في قسم معين يرجى معاودة الدخول مرة أخرى.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/10/21هـ الموافق 2021/06/02م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اختيار – الوظائف الشاغرة – ثم القسم المخصص)(اضغط هنــا).

مواد ذات صلة

«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الطيران المدني» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف هندسية وإدارية شاغرة في «STC»

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف هندسية وإدارية شاغرة في «STC»

220 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

220 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>