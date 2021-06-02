الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن توفر أكثر من 400 وظيفة للجنسين

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مُمثلة في إدارة التوظيف توفر أكثر من 400 وظيفة (للجنسين) لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، رفحاء، نجران، عرعر، حائل)، واشترطت الشؤون الصحية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه:

أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، رفحاء، نجران، عرعر، حائل).

الوظائف:

1- وظائف إدارية / فنية.

2- وظائف طبية / صحية / تمريض.

3- وظائف وفرص تدريبية أخرى متنوعة.

ملاحظة:

– يتم تحديث الوظائف بشكل مُستمر عبر (بوابة التوظيف)، في حالة عدم وجود وظائف في قسم معين يرجى معاودة الدخول مرة أخرى.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/10/21هـ الموافق 2021/06/02م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اختيار – الوظائف الشاغرة – ثم القسم المخصص)(اضغط هنــا).