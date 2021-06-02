«الأرصاد»: الحرارة تجاوزت 45 درجة مئوية في الظل بعدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ في الأحساء والمدينة المنورة، حيث تجاوزت الحرارة 46 درجة مئوية.

ونشر المركز تغريدة عبر “تويتر”، وعلق عليها بقوله: “الراصد الجوي أحمد المالكي يرصد درجة الحرارة بمرصد عرفة اليوم الأربعاء وسط ارتفاع ملوس في درجات الحرارة تجاوزت الـ 46 مئوية في الظل على مدينة الأحساء و45 درجةئ مئوية على المدينة المنورة وينبع وعرفة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير ، الباحة)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل)، ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.