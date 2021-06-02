الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأرصاد»: الحرارة تجاوزت 45 درجة مئوية في الظل بعدة مناطق

«الأرصاد»: الحرارة تجاوزت 45 درجة مئوية في الظل بعدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ في الأحساء والمدينة المنورة، حيث تجاوزت الحرارة 46 درجة مئوية.

ونشر المركز تغريدة عبر “تويتر”، وعلق عليها بقوله: “الراصد الجوي أحمد المالكي يرصد درجة الحرارة بمرصد عرفة اليوم الأربعاء وسط ارتفاع ملوس في درجات الحرارة تجاوزت الـ 46 مئوية في الظل على مدينة الأحساء و45 درجةئ مئوية على المدينة المنورة وينبع وعرفة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير ، الباحة)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل)، ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

مواد ذات صلة

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 6 مناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 6 مناطق

«الحقيل» يتوقع هطول أمطار الخميس والجمعة بعدة مناطق

«الحقيل» يتوقع هطول أمطار الخميس والجمعة بعدة مناطق

«المسند» يتوقع بدء نشاط رياح «البوارح» في هذا الموعد

«المسند» يتوقع بدء نشاط رياح «البوارح» في هذا الموعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>