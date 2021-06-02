الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالصور.. ضبط مستودع للعسل الفاسد في أبها

بالصور.. ضبط مستودع للعسل الفاسد في أبها
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أحد المواقع في سوق الخضار بمدينة أبها بعد أن حوله عدد من العمالة إلى مستودع للعسل الفاسد.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه بعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات كبيرة من العسل غير صالح للاستخدام الآدمي، إضافة إلى عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلًا عن سوء النظافة في الموقع.

وأشار الحميدي إلى أن الكميات التي ضبطها من الموقع تقدر بنحو 352 كجم من العسل الفاسد، حيث كان مجهزًا لتسويقه، موضحًا أن المضبوطات تم إتلافها فورًا وذلك بعد سحب عينات مخبرية والتي أكدت أن العسل يحتوي على سموم بنسبة مرتفعة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، فيما تم إغلاق الموقع تمهيدًا لاستكمال وتطبيق الإجراءات النظامية.

Image

ضبط مستودع للعسل الفاسد في أبها

أمانة عسير تضبط مستودعا للعسل الفاسد في أبها

مواد ذات صلة

موجز الظهيرة | «العمل» تحظر فصل المواطنين بشكل جماعي.. وتوجيهات بمنع ممارسات مدعي العلاج البديل

موجز الظهيرة | «العمل» تحظر فصل المواطنين بشكل جماعي.. وتوجيهات بمنع ممارسات مدعي العلاج البديل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة