بالصور.. ضبط مستودع للعسل الفاسد في أبها

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت فرق الرقابة بأمانة منطقة عسير أحد المواقع في سوق الخضار بمدينة أبها بعد أن حوله عدد من العمالة إلى مستودع للعسل الفاسد.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه بعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات كبيرة من العسل غير صالح للاستخدام الآدمي، إضافة إلى عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلًا عن سوء النظافة في الموقع.

وأشار الحميدي إلى أن الكميات التي ضبطها من الموقع تقدر بنحو 352 كجم من العسل الفاسد، حيث كان مجهزًا لتسويقه، موضحًا أن المضبوطات تم إتلافها فورًا وذلك بعد سحب عينات مخبرية والتي أكدت أن العسل يحتوي على سموم بنسبة مرتفعة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، فيما تم إغلاق الموقع تمهيدًا لاستكمال وتطبيق الإجراءات النظامية.