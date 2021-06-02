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بين فضح رسائل المستخدمين أو الإغلاق.. «واتساب» مُهدد في هذه الدولة

بين فضح رسائل المستخدمين أو الإغلاق.. «واتساب» مُهدد في هذه الدولة
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تواصل – وكالات:

تحدد دعوى قضائية في الهند أقامتها “واتساب” WhatsApp الأسبوع الماضي، مستقبل الإنترنت – إما مجاني ومنفتح، أو محبط ومسيطر عليه.

وقالت واتساب في الدعوى، إنها تريد الحد من الأخبار المزيفة وغيرها من الأمور السيئة، بعد أن أدخلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قواعد جديدة في فبراير من شأنها إجبار منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، على تتبع رسائل الدردشة، من بين أشياء أخرى.

ومع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر للامتثال، قدمت واتساب التماسها في محكمة دلهي العليا. حيث تجادل الشركة الأميركية بأن مطالبة رئيس الوزراء بتتبع مصدر الرسالة ليس له عقوبة قانونية. مبررة ذلك، بأنه لا يحمي الناس مثل الصحفيين والنشطاء السياسيين من الإجراءات التعسفية للدولة.

وأكدت واتساب أن الاحتفاظ بسجل للرسائل سيتطلب منه كسر التشفير من طرف إلى طرف وحفظ مليارات الرسائل المرسلة من قبل أكثر من 500 مليون مستخدم في الهند، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.

وتتكون رسائل الإنترنت من جزأين: الرأس والحمولة. حيث يمكن اعتبار الرأس غير مشفر، والذي يمكن قراءته بواسطة أي جهاز توجيه يمر عبره، بمثابة مظروف يعرض معلومات التعريف، مثل عناوين IP الأصلية والوجهة. وأما الحمولة هي الرسالة نفسها. فإذا كانت غير مشفرة، يمكن لأي شخص قراءتها على طول الطريق. أما إذا كانت الرسالة مشفرة، فسيتم خلطها باستخدام خوارزميات يصعب اختراقها.

وفي تبرير غريب، تدعي الحكومة الهندية إن أخذ نسخة لكل رسالة – مما يجعلها قابلة للتتبع – لا يشمل المحتوى. لكن واتساب دافعت بأنه سيظل يقوض عملية تشفير طرف إلى طرف E2E، مما يشكل خطراً جسيماً على الخصوصية، وسيفتح واتساب وتطبيقات الدردشة الأخرى، ليس فقط للتدخل الحكومي، ولكن أيضاً لهجمات القراصنة.

كما تتطلب القواعد الجديدة، من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى والموجودة في الهند تعيين مسؤول امتثال ومسؤول تظلم ومسؤول اتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو أمر قبلته منصات التواصل على مضض.

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