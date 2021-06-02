«العدل» تتيح خدمة إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت عبر «ناجز».. وتوضح طريقة استخدامها

تواصل – فريق التحرير :
أتاحت وزارة العدل خدمة جديدة تتمثل في إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر بوابة ناجز، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.
وأوضحت الوزارة، أنها تتيح هذه الخدمة للمستفيد ( الممثل النظامي للمنشأة ) من إدارة الوكلاء للمنشأة (من إضافة أو حذف أو تعديل) عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة الدائرة.
وأشارت إلى أنه يتم الاستفادة من الخدمة من خلال الخطوات التالية :
– الدخول على حسابك في ناجز.
– التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة.
– أضف بيانات المنشأة حسب المطلوب.
– سيتحقق النظام تلقائيًا من صلاحياتك.
– بعد التحقق ستظهر المنشأة بحسابك ثم يمكنك تنفيذ الإجراءات بإضافة أو إسقاط وكيل.
وأضافت أن الجهات المستفيدة من الخدمة هي :
– شركة تضامنية.
– شركة مساهمة.
– استثمار أجنبي.
– مكاتب محاماة.
– مؤسسات تجارية.
– شركة مهنية.
– مؤسسة فردية.
– شركة ذات مسؤولية محدودة.