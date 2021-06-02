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أُصيب بـ«كورونا» قبل موعد الاختبار التحصيلي.. فماذا يفعل؟.. «تقويم التعليم» توضح الإجراء المتبع

أُصيب بـ«كورونا» قبل موعد الاختبار التحصيلي.. فماذا يفعل؟.. «تقويم التعليم» توضح الإجراء المتبع
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الإجراء المتبع في حال إصابة الطالب بفيروس كورونا قبل الاختبار التحصيلي.

ووجه أحد المغردين سؤال لهيئة تقويم التعليم قال فيه: “في حالة إصابة شخص بكورونا هل يستطيع الدخول لاختبار التحصيلي؟”.

وردت الهيئة قائلة: “يمكنك رفع تذكرة للدعم الفني مع إرفاق المستند الذي يوضح حالتك، وذلك من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين: بوابة الدعم الموحدة (هنا)، وتطبيق دعم المستفيدين (هنا)”.

وكانت هيئة تقويم التعليم، قد أعلنت في وقت سابق المواعيد الجديدة لاختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام ١٤٤٢، وجاءت كالآتي:
-الاختبار الأول: من ٩ إلى ١٦ شوال ١٤٤٢
-الاختبار الثاني: من ٢٣ إلى ٢٨ شوال ١٤٤٢

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