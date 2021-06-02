الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بعد احتراقها بخليج عمان

بالفيديو.. غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بعد احتراقها بخليج عمان
0

تواصل – وكالات:

اشتعلت النيران في أكبر سفينة للبحرية الإيرانية ثم غرقت في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بخليج عمان في ظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات أنباء إيرانية.

وقالت وكالتا أنباء فارس وتسنيم: إن الجهود فشلت في إنقاذ سفينة الدعم “خارك”، التي تحمل اسم الجزيرة التي تشكل محطة رئيسية لتصدير النفط الإيراني.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الحريق بدأ في الساعة 2:25 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفشل رجال الإطفاء في احتوائه، لتغرق السفينة بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، الذي يبعد حوالي 1270 كيلومترًا جنوب شرق طهران على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

جدير بالذكر، أن “خارك” تعد أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في العام 1984.

وتزن تلك السفينة اللوجستية الحربية العملاقة 33 ألف طن، وقد تم استبدال العديد من المعدات والمراجل وأنظمة الدفع فيها بصورة كاملة سابقا.

مواد ذات صلة

حريق يلتهم موقعاً داخل سوق تجاري بالرياض.. والدفاع المدني يباشر (صور)

حريق يلتهم موقعاً داخل سوق تجاري بالرياض.. والدفاع المدني يباشر (صور)

حريق ضخم بمجمع بتروكيماويات في بوشهر الإيرانية (فيديو)

حريق ضخم بمجمع بتروكيماويات في بوشهر الإيرانية (فيديو)

فقد زوجته وأطفاله الـ 5 في حريق بجدة.. مقيم فلسطيني يروي تفاصيل الفاجعة (فيديو)

فقد زوجته وأطفاله الـ 5 في حريق بجدة.. مقيم فلسطيني يروي تفاصيل الفاجعة (فيديو)

واشنطن تعتزم نشر 6 وحدات عسكرية بمياه الخليج العربي

واشنطن تعتزم نشر 6 وحدات عسكرية بمياه الخليج العربي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>