«السديس» يدشّن عدداً من المشاريع التنموية بوكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي

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دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال جولته الميدانية عددا من المشاريع التنموية والتقنية التطويرية الخاصة بالمسجد النبوي .

واشتملت المشاريع المدشنة التي قامت بها الوكالة المساعدة للمشاريع والشؤون الهندسية والفنية على مشروع سبيل زمزم بالمسجد النبوي والذي تم الانتهاء منه، ومشروع تطوير وتحسين مدخل الباب القبلي وهو عبارة عن مشروع يهدف إلى تحسين وتطوير الهوية البصرية لمدخل الباب القبلي من خلال كسوة الأعمدة والأسقف والأقواس بالخشب وتحسين الإنارة، وذلك بإضافة عدد ٨ قناديل ونجفة كبيرة وعدد ٤ أباليك على الأعمدة، إضافةً إلى استحداث كونتر لخدمة ذوي الجنائز وطاولة لجنائز الأطفال ودولاب خشبي لحفظ الأحذية والمايكات الخاصة بصلاة الجنائز.

كما تم تدشين مشروع تطوير وتهيئة غرف المؤذنين، وذلك بتطوير الموقع وتحسينه من أعمال فرش وسجاد وكنب وإنارة وسقف مستعار، وتكسية للأعمدة والجدران بالخشب، وإضافة منطقة خدمات للمؤذنين، والوقوف على مشروع ترميم وتهيئة الجدار الغربي لمنارة باب البقيع بأعلى مستوى وبمعايير فنية دقيقة مع المحافظة على القيمة التاريخية للموقع تحت إشراف كوادر هندسية سعودية، والاطلاع على مشروع تطوير النظام الصوتي في الحرم القديم وتطوير النظام الصوتي للروضة الشريفة والمنطقة المجاورة لها.

حيث يتم تركيب نظام متكامل وبأحدث التقنيات يمكن من خلاله التحكم بالسماعات بشكل مستقل عن نظام الصوت في المسجد النبوي، وحيث يحتوي النظام على ٨ سماعات وإضافة عدد من الأجهزة من أحدث التقنيات تتميز بنقاوة الصوت العالية والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات المقدمة، وتدشين مبادرة التشجير في ساحات المسجد النبوي.

حضر التدشين كل من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، وفضيلة المستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور نبيل اللحيدان، وسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ عبدالعزيز الأيوبي، وسعادة الوكيل المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية والفنية الأستاذ عبدالله بن دخيل الله المحمادي، وعدد من القيادات بالوكالة.