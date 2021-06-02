لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف هندسية وإدارية شاغرة في «STC»

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.أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وفق المسمسيات التالية:

– مهندس عمليات البنية التحتية (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– خبير أول هندسة الحلول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الاتصالات).

– مدير قسم تنفيذ التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– مدير قسم بناء ثقافة الابتكار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.