الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«بلدي الرياض» يوصي بتشكيل لجنة محايدة للنظر في التظلمات على رقابة المباني

«بلدي الرياض» يوصي بتشكيل لجنة محايدة للنظر في التظلمات على رقابة المباني
0

تواصل – الرياض:

استعرض المجلس البلدي بالرياض في جلسته الرسمية (78) برئاسة الأستاذ خالد العريدي وحضور أعضاء المجلس، آلية عمل إدارة رقابة المباني بأمانة الرياض، واطلع على مهام الإدارة واختصاصاتها، كما وقف على عدد من الملاحظات المتعلقة بأداء الإدارة وتعزيز الرقابة في عدد من المشاريع التابعة لأمانة الرياض، بالإضافة إلى استعراض عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن التظلّم على بعض قرارات الإدارة، والاستفسار عن استقلالية لجنة التظلّمات عن الأمانة.

وتمت الإفادة أن لجنة التظلّمات تتكوّن من عدد من مديري الإدارات بالأمانة، كما تمت الإفادة أن لجنة النظر في التظلمات والشكاوى تختص بالنظر في التظلم ضمن حالات مختلفة، منها: عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه؛ والتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً، والنظري في الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.

وأوصى المجلس بالرفع لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للنظر في تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للنظر في التظلمات والشكاوى على قرارات الإدارة العامة لرقابة المباني، وذلك لتحقيق مزيد من الضبط والوصول لأعلى درجات الشفافية والعدالة، كما اتخذ قراره بضرورة إعلان آلية الاعتراض على الشكاوى، وإتاحتها إلكترونيًا، مع التعريف بها عبر حسابات الأمانة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

مواد ذات صلة

«بلدي الرياض» يوصي بإبعاد معامل البلاستيك عن صناعية الشفا

«بلدي الرياض» يوصي بإبعاد معامل البلاستيك عن صناعية الشفا

لتعزيز الروابط الاجتماعية.. «بلدي الرياض» يقترح مواقع ديوانيات لكبار السن في الأحياء

لتعزيز الروابط الاجتماعية.. «بلدي الرياض» يقترح مواقع ديوانيات لكبار السن في الأحياء

«بلدي الرياض» يناقش الملاحظات المرصودة بالحدائق العامة وشكاوى المواطنين

«بلدي الرياض» يناقش الملاحظات المرصودة بالحدائق العامة وشكاوى المواطنين

«سابقة لم تحدث في تاريخ الطب».. أطباء الجلدية يتظلمون من قرار «التخصصات الصحية»

«سابقة لم تحدث في تاريخ الطب».. أطباء الجلدية يتظلمون من قرار «التخصصات الصحية»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة