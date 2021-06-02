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توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير ، الباحة)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل)، ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح البوارح

من جانبه، توقع موقع “طقس العرب”، هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة في شرق المملكة مع ساعات ظهيرة وعصر الأربعاء، حيث تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار في كل من حفر الباطن والشرقية ووصولاً للأحساء.

وأوضح أن هذه الرياح تعرف محليا باسم رياح البوارح وهي رياح موسمية تهب على منطقة الخليج العربي خلال فترة الصيف.

أجواء حارة

وأضاف: “تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في عموم المناطق، لكن شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة من المنطقة الغربية كتهامة مكة المكرمة حيث تكون درجات الحرارة نهاراً في منتصف الأربعينات وربما نهاية الأربعينات في الأجزاء الداخلية من منطقة ينبع.”

كما تكون الأجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية ورطبة على السواحل المطلة على الخليج العربي.

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