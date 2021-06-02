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«وقاية» توضح الفرق بين الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي

«وقاية» توضح الفرق بين الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عن الفرق بين الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي.

وأوضحت وقاية، أن الحجر الصحي المؤسسي عبارة عن استضافة القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، ممن ينطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي في مقرات محددة، لحجرهم صحياً على نفقتهم الخاصة.

وأشارت إلى أن الحجر الصحي المنزلي، هو عبارة عن تقييد نشاطات أو فصل الأشخاص الذين يشتبه بتعرضهم لمصدر العدوى ولا يوجد لديهم أي أعراض أو نتيجة إيجابية، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر في المنزل مع توفر اشتراطات معينة.

وأضافت أن العزل الطبي المنزلي هو عبارة عن فصل الشخص المصاب الذي ثبتت نتيجته إيجابية بطريقة تحول دون انتشار العدوى ويكون العزل في المنزل.

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