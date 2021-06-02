شرطة الرياض: ضبط مقيميْن و6 عاملات متغيبات داخل منزل لتصنيع الممنوعات

تواصل – فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من ضبط مقيمين يديران منزلاً لتصنيع الممنوعات وترويجها.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من ضبط مقيمين من الجنسية السيرلانكية في العقدين الرابع والخامس من العمر يديران منزلا في أحد أحياء مدينة الرياض اتخذاه وكراً لتصنيع الممنوعات وترويجها.

وأوضح أنه قد ضبط في المنزل (6) عاملات متغيبات عن العمل من الجنسية السيرلانكية.

وأشار إلى أنه قد جرى إحالتهن لجهة الاختصاص، وإيقاف المتهمَينْ واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.