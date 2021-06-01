احذر تناول هذه الأطعمة «نيئة».. قد تسبب أمراضاً خطيرة وحالات تسمم

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء الصحة من خطورة تناول بعض الأطعمة “نيئة” لأن خطرها قد يكون جسيما على صحة الجسم وربما تسبب أمراضاً خطيرة أو حتى حالات تسمم .

وأوضح تقرير نشرته مجلة “إن في” الأوكرانية المتخصصة، أن البطاطا (البطاطس) والباذنجان والفاصوليا والبيض ولحم الدجاج وأوراق الراوند وعجينة الطحين تسبب أضرارا متفاوتة على للجسم.

ويبين التقرير أن أكل البطاطا نيئة وفقًا للأبحاث يمكن أن يسبب الانتفاخ ومشاكل في الجهاز الهضمي لاحتوائها على نشويات مقاومة للهضم، حيث تحتوي البطاطا الخضراء أو المزروعة على مادة السولانين والشكونين؛ وهي سموم خطيرة يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والصداع والقيء. اما الباذنجان فيحتوي النيئ منه على نفس مركب جليكو الكالويد مثل البطاطا النيئة (السولانين) لذا يجب طهيه قبل تناوله.

وقد حذر التقرير كذلك من أكل الفاصوليا نيئة قائلاً إن أكل أربع إلى خمس حبات نيئة فقط كفيل بالإصابة بمرض خطير؛ إذ تحتوي الفاصوليا وخاصة الحمراء منها على مادة سامة تسبب عسر الهضم وأعراض مشابهة للتسمم. وعادة ما تتحلل أثناء الطهي؛ لذلك، يجب نقع الفاصوليا وطهيها لمدة 10 دقائق على الأقل قبل التقديم.

بالاضافة الى ضرورة عدم أكل البيض نيئاً لاحتمالية احتوائه على السالمونيلا التي يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء.

وأفضل طريقة لتجنب الإصابة بالمرض هي سلق البيض حتى يتماسك البياض والصفار. كما يحث التقرير على الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على البيض النيئ كالمايونيز.

ومن الأطعمة الأخرى التي يحددها التقرير ويحذر من تناولها لحم الدجاج وأوراق الراوند والعجين النيئ؛ فلحم الدجاج قد يحتوي على السالمونيلا وبكتيريا العطيفة لأسباب تتعلق بالسلامة، لذا يوصي الخبراء بإخضاع اللحوم للمعالجة الحرارية لمدة دقيقتين على الأقل عند درجة حرارة 70 درجة مئوية.

أما أوراق الراوند وغالبًا ما تستخدم سيقانها بصنع الفطائر والكومبوت فهي آمنة للأكل. ومع ذلك، يمكن أن تكون سامة لاحتمالية احتوائها على حمض الأكساليك، وهو مركب سام يمكن أن يؤدي تناوله إلى ضيق في التنفس وحرقان في الفم وإسهال وآلام في المعدة.

وأخيرا العجينة النيئة أو الطحين لاحتوائه على بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، بالإضافة إلى الميكروبات الضارة الأخرى .

وفي هذا الإطار حذر التقرير من تذوق العجينة النيئة أو إضافة الدقيق للأطعمة التي لا يمكن طهيها، مع التأكد من غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الدقيق.