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شرطة مكة تضبط مواطناً أساء إلى سكان إحدى المناطق

شرطة مكة تضبط مواطناً أساء إلى سكان إحدى المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

 

 

 

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