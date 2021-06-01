وصول ميزة حفظ مقاطع «سناب شات».. إليكم الخطوات (فيديو )

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كشف عبدالعزيز الرشيد الخبير التقني والمهتم في البرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية عن وصول ميزة جديدة لبعض المستخدمين بشكل رسمي في تطبيق سناب شات.

وأضاف الرشيد، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة حفظ مقاطع الفيديو وصلت لبعض المستخدمين بشكل رسمي في سناب شات، موضحا أن خطوات حفظ المقطع تتمثل في ما يلي:

– تختار المقطع المراد تحميله

– ثم اختيار الثلاث نقاط

– ثم تضغط مشاركة

– تظهر اختيارات التنزيل ومنها تستطيع حفظ المنشور في جهازك

وأشار عبدالعزيز الرشيد إلى أن هذه الميزة والخيارات متاحة حاليا في الأضواء وليست متاحة في الحسابات المتعلقة بالمشاهير في الوقت الحالي.