الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحقيل» يتوقع هطول أمطار الخميس والجمعة بعدة مناطق

«الحقيل» يتوقع هطول أمطار الخميس والجمعة بعدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل نشاطاً للرياح على مرتفعات عسير وجازان صباح يوم غداً الأربعاء، وتهدأ الحالة الجوية فترة العصر.

وأضاف الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، يُتوقع أن تتحسن فرصة هطول الأمطار على بعض المناطق يومي الخميس والجمعة، بمشيئة الله تعالى.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات “جازان، وعسير، والباحة”، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل”.

كما تشمل التوقعات رياحاً سطحية تنشط على المنطقة الشرقية، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

مواد ذات صلة

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 6 مناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 6 مناطق

«المسند» يتوقع بدء نشاط رياح «البوارح» في هذا الموعد

«المسند» يتوقع بدء نشاط رياح «البوارح» في هذا الموعد

توقعات طقس اليوم.. رياح سطحية على الرياض والشرقية.. وموجة حر تؤثر على أجواء المملكة

توقعات طقس اليوم.. رياح سطحية على الرياض والشرقية.. وموجة حر تؤثر على أجواء المملكة

«الأرصاد» تتوقع: درجات الحرارة تصل لـ48 مئوية على المدينة والشرقية بدءاً من الغد

«الأرصاد» تتوقع: درجات الحرارة تصل لـ48 مئوية على المدينة والشرقية بدءاً من الغد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>