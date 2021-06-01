«الحقيل» يتوقع هطول أمطار الخميس والجمعة بعدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل نشاطاً للرياح على مرتفعات عسير وجازان صباح يوم غداً الأربعاء، وتهدأ الحالة الجوية فترة العصر.

وأضاف الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، يُتوقع أن تتحسن فرصة هطول الأمطار على بعض المناطق يومي الخميس والجمعة، بمشيئة الله تعالى.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات “جازان، وعسير، والباحة”، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل”.

كما تشمل التوقعات رياحاً سطحية تنشط على المنطقة الشرقية، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.