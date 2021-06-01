«الجوازات» تحدد شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيمين داخل المملكة.

وتلقى حساب الجوازات في “تويتر” تساؤلاً جاء فيه: “مقيم عنده حكم قضائي؛فهل يستطيع عمل تأشيرة خروج نهائى؟”.

وردت الجوازات بقولها: “التعليمات تشترط إنهاء كافة الحقوق الخاصة وخلو سجل المستفيد من الملاحظات لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي”.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين يجب سداد جميع الحقوق والفواتير بما فيها فواتير الجوال، وعدم وجود مركبة مسجلة باسم المغادر في النظام.

وأشارت إلى عدم إصدار تأشيرة الخروج النهائي بوجود مستحقات مالية ولابد من تسديدها كاملة وألا يكون مسجلاً عليه تأشيرة صادرة سابقاً وغير مستخدمة.

وأوضحت مديرية الجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي تمتد لـ60 يوماً من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية المقيم، ولا يمكن تمديدها لأكثر من ذلك، ولا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي للشخص وهو خارج المملكة.