توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 6 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات “جازان، وعسير، والباحة”، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل”.

كما تشمل التوقعات رياحاً سطحية تنشط على المنطقة الشرقية، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.