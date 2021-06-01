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الرياض.. ضبط مواطن طعن آخر بسلاح أبيض وسلب أمواله

الرياض.. ضبط مواطن طعن آخر بسلاح أبيض وسلب أمواله
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تواصل – واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

تمثلت في السطو على الصيدليات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وقيامه بالاعتداء على مواطن بالطعن بسلاحٍ أبيض وسلب مبلغ مالي منه، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (15,000) ريال.

وتم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة.

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