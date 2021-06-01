مصادر: تأجيل اختبارات الفحص المهني إلى هذا الموعد (فيديو)

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كشفت مصادر مطلعة عن تأجيل تأجيل اختبارات الفحص المهني إلى السابع من يوليو المقبل، وفقا لـ”العربية”.

ويهدف الفحص المهني إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها.

ويتم التحقق من امتلاك العامل للمهارات الأساسية من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.

وتعمل وزارة الموارد البشرية على تجهيز مقرات لإجراء اختبارات الفحص المهني في عدة مناطق.

وتعد المهن الكهربائية والأعمال الإنشائية أبرز المهن المستهدفة في منصة الفحص المهني التي ستمكن صاحب المنشأة من حجز مواعيد لاختبار لعامليه.