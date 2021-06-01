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حرس الحدود يحبط تهريب كميات من الحشيش والقات المخدر بالشرقية وجازان (صور)

حرس الحدود يحبط تهريب كميات من الحشيش والقات المخدر بالشرقية وجازان (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات حرس الحدود، من إحباط محاولة تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من القات المخدر بمنطقتي “الشرقية” و”جازان”.

وصرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه تم -بتوفيق الله- إحباط محاولات تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من القات المخدر.

وأوضح العقيد القريني، أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (220.6) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وفي عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب (88) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من مادة القات المخدر، و(14224) قرصاً مخدراً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان، وتم القبض على مهربيها وعددهم (12) متهما ، (5) من الجنسية الإثيوبية، و(4) مواطنين، و(3) من الجنسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المُهرَّبات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.

 

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