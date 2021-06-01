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قائمة بالأجهزة التي تدعم تحديث آيفون الجديد «iOS 15»

قائمة بالأجهزة التي تدعم تحديث آيفون الجديد «iOS 15»
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تواصل – فريق التحرير:

نشر عبدالله السبيعي، الخبير التقني والمهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني والتحوّل الرقمي، قائمة بالأجهزة التي ستدعم التحديث الجديد iOS15 .

وأضاف السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم الإعلان عن التحديث الجديد iOS15 بشكل رسمي في مؤتمر المطورين بعد 6 أيام.

في سياق متصل، كشف موقع macrumors عن أن تحديث نظام iOS 15 القادم قد يشتمل على بعض الخصائص الجديدة مثل خاصية تعقب الطعام التي من المحتمل أن تضيفها أبل إلى تطبيق الصحة لديها.

ولم يتبقَ سوى أسبوع تقريبا فقط على إسدال الستار عن تحديث نظام iOS 15، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من التسريبات إلى ذلك الحين.

 

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