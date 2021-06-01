هل الإكزيما وحساسية الجلد تمنع لقاح كورونا؟

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة إمكانية الحصول على لقاحات كورونا لمن يعاني من مرض الإكزيما وحساسية الجلد.
وقالت الوزارة عبر تويتر: “بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما(بعد الجرعة الأولى).
وأضافت: ” أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة”.
جاء ذلك ردا على استفسار قال صاحبه: “اللي فيه اكزيما وحساسية باليد وأماكن مختلفة بالجسم عادي يأخذ لقاح كورونا؟”.
@SaudiMOH937لو سمحتو اللي فيه اكزيما وحساسية باليد واماكن مختلفة بالجسم عادي ياخذ لقاح كورونا؟
— Maria (@xlmei_)June 1, 2021