هل الإكزيما وحساسية الجلد تمنع لقاح كورونا؟

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة إمكانية الحصول على لقاحات كورونا لمن يعاني من مرض الإكزيما وحساسية الجلد.

وقالت الوزارة عبر تويتر: “بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما(بعد الجرعة الأولى).

وأضافت: ” أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة”.

جاء ذلك ردا على استفسار قال صاحبه: “اللي فيه اكزيما وحساسية باليد وأماكن مختلفة بالجسم عادي يأخذ لقاح كورونا؟”.