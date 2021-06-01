ارتفاع قياسي لمؤشر سوق الأسهم.. والسيولة تتخطى 15 مليار ريال

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع هو السادس على التوالي، وسط استمرار تنامي السيولة التي تخطت حاجز 15 مليار ريال، في حين دعمت قطاع الاتصالات والبنوك من أداء المؤشر العام لينهي الجلسة قرب مستوى 10600 نقطة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10597 نقطة مرتفعا بنحو 46 نقطة والتي تعادل 0.44 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 15.16مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 499.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 551.1 ألف صفقة.

وجاءت أسهم “اس تي سي” على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد صعود السهم 3.4 في المائة مسجلا أعلى إغلاق منذ مايو 2006، كذلك ارتفعت أسهم مصرف الراجحي و “الأبحاث والإعلام بنحو 0.8 و10 في المائة على الترتيب، في حين سجل الأخير أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

وتركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم المتطورة وتبوك الزراعية حيث سجل الأول تداولات تجاوزت 1.11 مليار ريال، فيما سجل الثاني تداولات عند 764 مليون ريال ليسيطر السهمين على 12.4 في المائة من سيولة الجلسة تقريبا.

فيما صعدت أسهم 73 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الغاز والتصنيع والأبحاث والإعلام بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه النقل الجماعي بمكاسب 7.5 في المائة.

في المقابل تراجعت أسهم 115 شركة تصدرها أسهم جاكو بعد هبوط السهم 3.9 في المائة، تلاه أسهم نماء واميانتيت بأكثر من 3 في المائة، ايضا تراجعت أسهم كل من صدق و جازادكو ومسك وكذلك المتطورة بأكثر من 2.5 في المائة.