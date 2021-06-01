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بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية لخريجي الثانوية.. إليك رابط التقديم

بدء القبول والتسجيل للكليات العسكرية لخريجي الثانوية.. إليك رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، عن بدء القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ.

ونوهت اللجنة على الطلبة خريجي الثانوية العامة لعام (١٤٤٢- ١٤٤٣هـ) التابعة لوازرة التعليم تخصص (العلوم الطبيعية) الراغبين بالالتحاق بوزارة الدفاع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنةبوابة القبول الموحدللاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

كما أكدت على ضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل، متمنية للجميع التوفيق.

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