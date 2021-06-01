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السيجارة بها 69 مادة مسرطنة.. الكشف عن 16 نوعاً من السرطان يسببها التدخين

السيجارة بها 69 مادة مسرطنة.. الكشف عن 16 نوعاً من السرطان يسببها التدخين
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تواصل – وكالات :

سلط موقع “كانسر كانسل” الضوء على علاقة التدخين بالإصابة بمرض السرطان، مشيراً إلى أن هناك 16 نوعاً من المرض الخبيث يمكن أن يسببها التدخين.

وأوضح الموقع، أنه في كل مرة يأخذ فيها الإنسان نفساً من السيجارة، تدخل 7000 مادة كيميائية إلى رئتيه وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك 69 مادة مسرطنة معروفة.

وكشف الموقع عن الـ 16 نوعاً من السرطان التي يسببها التدخين كالتالي :

– سرطان الرئة
– سرطانات الفم والحلق والأنف والجيوب الأنفية
– سرطانات المريء
– سرطان المثانة والكلى والحالب
– سرطان البنكرياس
– سرطان المعدة
– سرطان الكبد
– سرطان عنق الرحم والمبيض
– سرطان الأمعاء (سرطان القولون والمستقيم)
– ابيضاض الدم النخاعي الحاد

وأكد الموقع أنه لم يفت الأوان بعد على الإقلاع عن التدخين، حيث يبدأ الجسم في إصلاح نفسه بعد 6 ساعات من آخر سيجارة، وسوف تنخفض مخاطر التدخين باستمرار بعد ذلك.

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