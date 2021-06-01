الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ارتفاع أسعار النفط.. وخام «برنت» يقفز فوق 70 دولاراً

ارتفاع أسعار النفط.. وخام «برنت» يقفز فوق 70 دولاراً
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف “أوبك+”، وبدعم من آمال نمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتلقت الأسعار دفعة كذلك من بيانات صينية، أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مايو.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس 83 سنتا، أو 1.2% إلى70.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0223 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو نحو 2% إلى 67.61 دولار للبرميل.

مواد ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط مع تنامي التوقعات بارتفاع الطلب

ارتفاع أسعار النفط مع تنامي التوقعات بارتفاع الطلب

النفط يكسر حاجز 70 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس

النفط يكسر حاجز 70 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يقترب من 70 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يقترب من 70 دولار للبرميل

«النفط» يصعد لأعلى مستوى له منذ عامين

«النفط» يصعد لأعلى مستوى له منذ عامين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة