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«المسند» يتوقع بدء نشاط رياح «البوارح» في هذا الموعد

«المسند» يتوقع بدء نشاط رياح «البوارح» في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير :

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تبدأ الرياح الشمالية، والشمالية الغربية نشاطها في حدود العشر الأولى من شهر يونيو حتى العشر الأخير من شهر يوليو.

وأوضح المسند، أن هذا يتزامن مع ما يسمى بموسم رياح البوارح، وتسمى أيضاً مربعانية الصيف، والتي تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو ولمدة أربعين يوماً تقريباً.

وأضاف المسند : “إحصائياً ثبت أن العواصف الرملية تزداد إبان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو .. هذا والله أعلم”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو الى غائمة جزئياً على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض).

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