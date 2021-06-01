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جدة.. فريق طبي ينجح في إنقاذ عين طفلة من التلف بعد إصابتها بـ«سلك ريموت»

جدة.. فريق طبي ينجح في إنقاذ عين طفلة من التلف بعد إصابتها بـ«سلك ريموت»
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تواصل – فريق التحرير :

نجح الفريق الجراحي في عيادات العيون بمستشفى شرق جدة -بفضل الله- في إنقاذ عين طفلة رضيعة بعد إصابتها بسلك “ريموت” في عينها، حيث حضرت الطفلة بصحبة والدتها للطوارئ وكانت تعاني من إصابة بالعين اليسرى نتيجة اختراق سلك وحدة تحكم للعبة سيارة كهربائية للجفن السفلي للعين اليسرى.

وقد تبين بعد عمل الأشعة المقطعية للعين والفحوصات اللازمة، أن عين الطفلة قد أصيبت بتهتكات بالجفن وعضلات العين السفلية وعلى الفور تم استدعاء فريق جراحة العيون والتخدير وعمل جراحة طارئة تحت مخدر كلي لإزالة السلك وإصلاح الجفن تجميلياً حتى لا يترك أي تشوهات بالعين.

وقد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد- وتمت المحافظة على عين الطفلة.

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