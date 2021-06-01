«وقاية» توضح آلية التعامل مع القادمين من الخارج عبر المنافذ الجوية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية” عن آلية واستراتيجية التعامل مع الأشخاص الخاضعين لبند الفئات المستثناة من الدول المستمر تعليق القدوم منها.

وأكدت وقاية على أهمية تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس المملكة لا يتجاوز موعد إجراؤه 72 ساعة قبل موعد المغادرة، باستثناء المواطنين ومن هم دون سن الثامنة.

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق الحجر المؤسسي على القادمين عبر المنافذ الجوية في مقرات الحجر المؤسسي عند مدينة الوصول.

وأوضحت أن الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي هم:

– المواطنون والمواطنات، زوجة المواطن، وزوج المواطنة، أبناء وبنات المواطنة والعماله المنزلية المرافقة.

– مرافق المحصن (المواطن والمقيم) دون سن ال 18 سنة.

– الزوجة و العمالة المنزلية الغير محصنه المرافقة لمقيم محصن.

– من هم دون 18 سنه من أبناء المقيمين الغير مرافقين لذويهم.

– مرافقين (الممارسين الصحييين المحصنين) العاملين في القطاعات الحكومية بما في ذلك من هم دون سن ال 18سنة.

– طواقم الملاحة الجوية، والوفود الرسمية، والدبلوماسيين وعوائلهم المقيمين معهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم، وكذلك من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ماتراه وزارة الصحة، والحالات المستثناة حسب ما تراه الجهات المعنية.