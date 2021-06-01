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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لحمَلة البكالوريوس في تخصص التمريض.. وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

لحمَلة البكالوريوس في تخصص التمريض.. وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المعلن عنها لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل لدى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وفق المسميات التالية:

– ممرض أول/ وحدة العناية المركزة للقلب للأطفال (عدد 10 وظائف)..

– ممرض أول/ مختبر قسطرة القلب (عدد 6 وظائف).

– ممرض أول/ وحدة قسطرة القلب (عدد 6 وظائف).

– ممرض قانوني أول (عدد 99 وظيفة).

– ممرض قانوني ثانٍ (عدد 99 وظيفة).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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