توقعات طقس اليوم.. رياح سطحية على الرياض والشرقية.. وموجة حر تؤثر على أجواء المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو الى غائمة جزئياً على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

موجة حر

فيما قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني: ” متوقع من الأربعاء 1442/10/21هـ موجة حر قوية-إلا أن يصرفها الله -، حيث يتوقع أن يكون تأثيرها الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاء من منطقتي مكة والمدينة والكويت وجنوب شرق العراق، والحرارة المتوقعة تتراوح من 45 لـ 49°C ويليها منطقتي الرياض والقصيم ومتوقع أن تتراوح الحرارة بين 44ل 46°C.