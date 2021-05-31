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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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حقيقة فرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي

حقيقة فرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الاثنين، حقيقة فرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر “تويتر” إنه لا نية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قد أكدت البدء “التجريبي” بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان طريق مكة – جدة السريع تمهيداً للبدء في المرحلة الثانية من المشروع.

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