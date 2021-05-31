تواصل – فريق التحرير:
أوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الاثنين، حقيقة فرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر “تويتر” إنه لا نية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي.
وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قد أكدت البدء “التجريبي” بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان طريق مكة – جدة السريع تمهيداً للبدء في المرحلة الثانية من المشروع.
المتحدث الرسمي
لـ#هيئة_تطوير_منطقة_مكة:
نؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ..
ولا نية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي ..pic.twitter.com/O3b8ozpDBY
— هيئة تطوير منطقة مكة (@MakkahAuthority)May 31, 2021