«الحمادي» يوجه نصائح مهمة لحماية الهواتف الذكية في فصل الصيف

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مع قدوم فصل الصيف، يعاني الكثير من مستخدمي الهواتف الجوالة من مشكلة ارتفاع درجة حرارة الجوال، لاسيما خلال ساعات النهار مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي هذا السياق نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي من خطورة تعريض الهواتف لأشعة الشمس المباشرة.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “معلومة.. مع قدوم فصل الصيف احذر أن تجعل جوالك يتعرض لحرارة الشمس مباشرة بشكل يؤدي إلى ارتفاع حرارته، خاصة في السيارة بفترات النهار.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أن ذلك يسبب ضعف في البطارية وسرعة تعطلها!، وقد حذرت كذلك شركة Apple من ذلك في موقعها رسمياً.