الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة»: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـ 5 فئات

«الصحة»: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـ 5 فئات
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة في المملكة لمن تنطبق عليهم الشروط ضمن الفئات الخمسة المستهدفة في هذه المرحلة.

وقال مركز الصحة 937، ردًا على استفسار بهذا الشأن: استكمالاً للجهود المبذولة في متابعة حملة اللقاحات والتركيز على الفئات عالية الخطورة بدأ تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 للفئات التالية:

– مرضى الغسيل الكلوي.

– مرضى السرطان النشط.

– مرضى زراعة الأعضاء.

– السمنة المفرطة بكتلة وزن ٤٠ فما فوق.

– أكثر من ٦٠ سنة.

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

مواد ذات صلة

هل يجب على الشخص أخذ مسحة كورونا قبل التطعيم؟ الصحة تجيب

هل يجب على الشخص أخذ مسحة كورونا قبل التطعيم؟ الصحة تجيب

توجيه مهم من «الجوازات» للمسافرين القادمين من خارج المملكة

توجيه مهم من «الجوازات» للمسافرين القادمين من خارج المملكة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1245 إصابة جديدة و15 وفاة و1275 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1245 إصابة جديدة و15 وفاة و1275 حالة تعافي

هل المتعافي من كورونا يصاب بالفيروس مرة أخرى؟.. «الصحة» توضح

هل المتعافي من كورونا يصاب بالفيروس مرة أخرى؟.. «الصحة» توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>