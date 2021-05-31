الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شؤون المسجد النبوي تطلق إصدارها الصوتي لأشهر القراء.. إليكم رابط التحميل

شؤون المسجد النبوي تطلق إصدارها الصوتي لأشهر القراء.. إليكم رابط التحميل
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إصدارها الصوتي والمرئي لمصحف المسجد النبوي الشريف لعام 1442ه،ـ والذي يشمل تلاوة صلاة التراويح والتهجد لأصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي، الشيخ الدكتور علي الحذيفي، والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، والشيخ الدكتور صلاح البدير، والشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، والشيخ أحمد بن طالب حميد، والشيخ خالد المهنا، والشيخ أحمد الحذيفي.‬

‫وأوضح مدير الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالوكالة أحمد بن عبدالواحد الحطاب، أن الإدارة قامت بتصفية وتنقيح ومعالجة الصوت بهذا الإصدار بأعلى جودة ومواصفات تقنية، والذي يأتي لمواكبة الجديد في الإصدارات وتلبية طلبات الرواد.

وأضاف أنه يمكن الاستماع أو تحميل الإصدار الصوتي من خلال موقع بوابة الحرمين (هنا الرابط)‬، وبالإمكان طلب نسخة صوتية من مصحف 1442هـ على ( CD )، من خلال زيارة الإدارة في باب عمر بن الخطاب باب رقم ( 17 ).‬

مواد ذات صلة

خطيب المسجد النبوي يحذر من المخدرات باكياً: «أفيقوا يا شباب وفتيات الإسلام» (فيديو)

خطيب المسجد النبوي يحذر من المخدرات باكياً: «أفيقوا يا شباب وفتيات الإسلام» (فيديو)

إصدار ٦٠ ترخيصًا لاستكمال الأعمال الإنشائية في التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام

إصدار ٦٠ ترخيصًا لاستكمال الأعمال الإنشائية في التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام

«شؤون الحرمين» تخصص مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام

«شؤون الحرمين» تخصص مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام

«شؤون الحرمين» توفر الإرشاد المكاني في المسجد الحرام.. وهذه أهم أهدافه (فيديو)

«شؤون الحرمين» توفر الإرشاد المكاني في المسجد الحرام.. وهذه أهم أهدافه (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>