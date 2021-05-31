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«التجارة»: استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع «المشاهير» وتغريمها 300 ألف ريال

«التجارة»: استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع «المشاهير» وتغريمها 300 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، الشركة المسؤولة عن تجمع “مشاهير سناب شات” المخالف لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” بمدينة الرياض.

وفرضت الوزارة “وفق اختصاصها” غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من  المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات الوقائية المواجهة جائحة فيروس كورونا (19-COVID) الصادر من وزارة الداخلية.

وتؤكد وزارة التجارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وعلى جميع منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت وزارة التجارة قد وجهت في وقت سابق المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب التزاحم داخل أو خارج المنشأة، ومن ذلك منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت، ومنع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور”، ومنع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.

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