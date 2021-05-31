الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة والحرارة تسجل 45 مئوية

توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة والحرارة تسجل 45 مئوية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضح المركز أن السماء تكون صحوة إلى غائمة جزئياً، على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأضاف المركز أن الفرصة تكون مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل.

فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.

مواد ذات صلة

توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 6 مناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة على 6 مناطق

توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ورياح نشطة والدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة

توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ورياح نشطة والدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>