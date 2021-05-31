الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الرياض.. القبض على مواطن امتهن السطو على المتاجر وسرقتها

الرياض.. القبض على مواطن امتهن السطو على المتاجر وسرقتها
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، من القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم السطو على محال تجارية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على محال تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاعتداء على العاملين فيها وسرقة ما تحويه من بضائع وأموال، حيث تجاوزت قيمة المسروقات (40,000) ريال.

وتابع متحدث شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

مواد ذات صلة

جدة.. كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان عن تعرضهما لتهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي

جدة.. كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان عن تعرضهما لتهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي

ضبط منتحل صفة الأمن بالشرقية.. سرق 35 ألف ريال من العمالة

ضبط منتحل صفة الأمن بالشرقية.. سرق 35 ألف ريال من العمالة

الرياض.. ضبط مواطن استعرض برشاش وركّب تجهيزات رسمية بمركبته (فيديو)

الرياض.. ضبط مواطن استعرض برشاش وركّب تجهيزات رسمية بمركبته (فيديو)

القبض على مواطن اعتدى على امرأة في أحد شوارع «جدة» وسرق ما بحوزتها

القبض على مواطن اعتدى على امرأة في أحد شوارع «جدة» وسرق ما بحوزتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>