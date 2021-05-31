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50 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات بـ «الشؤون الصحية بالحرس الوطني»

50 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات بـ «الشؤون الصحية بالحرس الوطني»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مُمثلة في إدارة التوظيف توفر أكثر من 50 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق بالرياض وجدة والمدينة المنورة، واشترطت الشؤون الصحية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظـــائف:

1- مُساعد إداري أول (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات، الأدب الإنجليزي، الترجمة، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات الطباعة باللغتين باستخدام لوحة المفاتيح.

2- مُساعد إداري ثاني (وظيفتان) (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات، الأدب الإنجليزي، الترجمة، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات الطباعة باللغتين باستخدام لوحة المفاتيح.

3- مُساعد إداري ثالث (26 وظائف) (جدة):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات، الأدب الإنجليزي، الترجمة، نظم المعلومات الإدارية، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل سنة في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات الطباعة باللغتين باستخدام لوحة المفاتيح.

4- مرافق مرضى (9 وظائف) (جدة):

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

– درجة الدبلوم في أي تخصص (لا يُشترط خبرة).

5- وظائف طبية (الرياض، جدة، المدينة المنورة):

– التخصصات (أمراض الكلى، طب الطوارئ، أمراض المخ والاعصاب، طب الاطفال، الطب النفسي، الطب الباطني، المسالك البولية) وغيرها.

ملاحظة:

– يتم تحديث الوظائف بشكل مُستمر عبر (بوابة التوظيف)، في حالة عدم وجود وظائف في قسم معين يرجى معاودة الدخول مرة أخرى.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1442/10/19هـ الموافق 2021/05/31م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

التقديم:

وأشارت وزارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال (اختيار – الوظائف الشاغرة – ثم القسم المخصص) عبر الرابط التالي (اضغط هنــا).

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