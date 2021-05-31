يقوي القلب ويعزز الصحة الجنسية للرجال..6 فوائد صحية مدهشة لفاكهة «الأفوكادو» 

تواصل – وكالات:

الأفوكادو فاكهة عالية الدسم، وغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، ويوفر الأفوكادو الكثير من الفوائد الصحية والجمالية المذهلة، تابع المقال المقال التالي لمعرفة فوائد الافوكادو المتعددة للحفاظ على الصحة وعلاج الأمراض وللعناية بالجمال.

وللأفوكادو العديد من الفوائد لصحة الجسم ، فهو يعد من الثمار المذهلة، والقادرة على تحسين صحة الجسم وإمداده بالكثير من المواد الغذائية التي يحتاج إليها، بالإضافة إلى قدرته على حماية الجسم من الأمراض، ومن فوائد الأفوكادو الصحية ما يلي:

فوائد الأفوكادو للصحة وعلاج الأمراض:

1- فوائد الافوكادو للصحة الجنسية:

يحتوي الأفوكادو على بعض الأحماض الدهنية التي تزيد من مستوى هرمون التستوستيرون، كما أنه يقوم بتنشيط الدورة الدموية، بل ويساعد على علاج ضعف الانتصاب والضعف الجنسي. الأفوكادو وعلاقته بالتستوسيرون.

ويعزز الأفوكادو من ضخ الهرمون الذكري “التستوستيرون” في الجسم وذلك لأن الأفوكادو واحد من المصادر الغنية للدهون الأحادية غير المشبعة (حمض الأوليك)، وتثبت الدراسات أن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون (والتي توجد في الأفوكادو) تزيد من إنتاج هرمون الجلوبيولين الجنسي عند الرجال، الذي له علاقة بهرمون التستوستيرون الذكوري.

كما أن الدهون الأحادية غير المشبعة قادرة على تحسين قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية القابلة للذوبان في الدهون، مثل الليكوبين واللوتين والكاروتينات، وغيرها من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تكون مهمة للجسم.

2- فوائد الافوكادو للرجيم

رغم أن ثمرة الأفوكادو تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أن هذه الدهون من المجموعة الأحادية غير المشبعة، أي أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة له دون أن تتراكم أو تتسبب في زيادة الكوليسترول في الدم.

ويحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف التي تساعد بشدة في زيادة كفاءة التمثيل الغذائي، كما أنه يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، والتي تقاوم عملية تكسير الكربوهيدرات، مما يزيد فترة الإحساس بالشبع.

ولا يعمل تناول الأفوكادو على زيادة الوزن، مادام تناوله سيكون في إطار نظام غذائي صحي وبكميات معقولة، كما أثبتت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يدرجون الأفوكادو ضمن برنامجهم الغذائي، أكثر عرضة لفقدان الوزن من الأشخاص الذين لا يتناولونه.

3- فوائد الأفوكادو لصحة القلب

يساعد الأفوكادو على تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم فهو يحافظ على صحة القلب والشرايين، كما يمنع تراكم الدهون وبالتالي فهو يقي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والجلطات.

4- فوائد الأفوكادو لصحة العين

يحتوي الأفوكادو على الكاروتين واللوتين وبعض العناصر الهامة التي تساعد على الحفاظ على صحة العين والوقاية من خطر الإصابة بـ إعتام عدسة العين والحماية من الضمور الشبكي المرتبط بالتقدم في العمر.

5- فوائد الأفوكادو لمرضى السكري

يحتوي على نسبة من الألياف الذائبة وبعض الأحماض التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم، كما يحفز خلايا الجسم على الاستجابة للأنسولين.

6- فوائد الافوكادو لصحة الجهاز الهضمي

يساعد على الهضم وتنشيط الأمعاء وتطهيرها وتحفيز المعدة على إفراز العصارة الهاضمة وتنقية الجسم من السموم والمساعدة على التخلص من الفضلات والوقاية من الإمساك.