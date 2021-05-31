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«السوق المالية» توجه نصائح هامة للمستثمرين بشأن مؤسسات الأوراق المالية

«السوق المالية» توجه نصائح هامة للمستثمرين بشأن مؤسسات الأوراق المالية
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تواصل – فريق التحرير :

وجهت هيئة السوق المالية، عدة نصائح للمستثمرين، مشيرة إلى ضرورة التأكد من المؤسسات المالية التي يريد الاستثمار معها.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر: “عزيزي المستثمر عند التعامل في الأوراق المالية تأكد بأن هذه الأوراق المالية وصناديق الاستثمار خاضعة لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية المختصة”.

وأشارت إلى ضرورة وجود ترخيص رسمي للمحفظة وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالإضافة إلى التأكد من استيفاء شروط ومتطلبات الأهلية بحسب قوانين الجهة التنظيمية والرقابية.

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