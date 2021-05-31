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«الأرصاد» تتوقع: درجات الحرارة تصل لـ48 مئوية على المدينة والشرقية بدءاً من الغد

«الأرصاد» تتوقع: درجات الحرارة تصل لـ48 مئوية على المدينة والشرقية بدءاً من الغد
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، -بمشيئة الله- ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، والشرقية، اعتباراً من غداً الثلاثاء حتى بداية الأسبوع القادم.

وأضاف المركز عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى (٤٦-٤٨) °م”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

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