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«تقويم التعليم» توضح مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية

«تقويم التعليم» توضح مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية.

وأوضحت الهيئة، خلال ردها على استفسار حول هذا الشأن، أن صلاحية اختبار الرخصة المهنية خمس سنوات من تاريخ ظهور نتيجة الاختبار.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت أمس الأحد، نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية بأكثر من طريقة.

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الخطوات التالية:

-الدخول على موقع الهيئة
-تسجيل الدخول من خلال السجل المدني ثم إدخال الرقم السري
-الضغط على كلمة النتائج
-اختيار نوع الاختبار معلمين

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